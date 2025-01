Lanazione.it - Firenze, la foresta che attraverserà l’Europa parte dal chiostro del museo Sant’Orsola

, 13 gennaio 2025 – Unaitinerante capace di immagazzinare CO2 e mitigare le temperature, che abita temporaneamente lo spazio urbano per segnalare l’urgenza di un processo di rizione globale in risposta al cambiamento climatico. Questo è IMForest025 (Itinerant Mediterranean Forest), il progetto innza dache, nel corso del 2025, porterà una porzione di bosco mediterraneo attraversofino alla Spagna, promosso dall’organizzazione non profit LWCircus-Onlus, network per lo sviluppo sostenibile coordinato da Annacaterina Piras tra Messico, Italia e Cina., lachedaldel. Le foto Prima tappa del percorso è ildel, situato negli spazi dell’omonimo ex convento, rimasto a lungo inaccessibile, nel cuore della città.