Lanazione.it - Firenze, interventi di mitigazione del rischio idraulico in lungarno Diaz

Leggi su Lanazione.it

, 13 gennaio 2025 – Da oggi, 13 gennaio, sono in programma agliper ladela cura della Regione Toscana indegli Acciaiuoli. Insaranno replicati i provvedimenti già predisposti per la prima fase delle lavorazioni, quindi chiusura del tratto da Ponte alle Grazie a piazza Mentana fino all’area del monumento compreso. In piazza Mentana sarà istituito un divieto di transito sul lato opposto alla Camera di commercio mentre la corsia in adiacenza diventerà a senso unico verso. Previsti divieti di sosta in via Malenchini, piazza Mentana. Per quanto riguarda la circolazione, piazza Mentana sarà raggiungibile per gli autorizzati Ztl provenienti dal Ponte alle Grazie utilizzando il percorsoalle Grazie-piazza Cavalleggeri-Corso Tintori-via dei Benci-via Vagellai; i veicoli in arrivo da via dei Saponai e diretti inalle Grazie invece saranno indirizzati sull’itinerario piazza Mentana-via Malenchini-via dei Benci.