Thesocialpost.it - Firenze, fiamme in un condominio: 5 intossicati, compresa una bimba piccola

Leggi su Thesocialpost.it

Dramma improvviso in Italia. Cinquesono stati portati a Fidenza in condizioni di media gravità, per il trattamento in camera iperbarica: tra questi anche unadi appena sei mesi. È il bilancio di un incendio scoppiato in undi Cortemaggiore, paese in provincia di Piacenza.Leggi anche: Medio Oriente, svolta tra Israele e Hamas: “Accordo a un passo, attesa risposta di Mohammad Sinwar”Le, stando a quanto si apprende dall’Ansa, sono divampate al primo piano dello stabile. Nell’appartamento viveva una famiglia di origine indiana.Tutti i componenti sono stati evacuati. Sul posto l’intervento di 118, Pubblica assistenza, due squadre dei vigili del fuoco da Piacenza e da Fiorenzuola e carabinieri. Chiuso il traffico nelle strade adiacenti per permettere le operazioni di soccorso.