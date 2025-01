Lapresse.it - Firenze, albero cade su scuolabus a Rignano sull’Arno: le immagini

Leggi su Lapresse.it

Due adulti e otto bambini sono rimasti lievemente feriti dopo che uncaduto per il forte vento ha colpito uno, in provincia di. I feriti hanno riportato solo traumi leggeri e sono stati portati in ospedale per controlli o cure. Nellei vigili del fuoco al lavoro: operazioni concluse con la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell’area.