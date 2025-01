Sport.quotidiano.net - Feralpi all’ultimo respiro. La Pro Patria è beffata

di Luca Di FalcoSALÒ (Brescia)LaSalò passa allo stadio Lino Turina beffando nel finale la Pro, che perde in casa fallendo anche un rigore. Gara con tante emozioni fin dall’avvio. Al 12’ il tiro scoccato da Di Molfetta chiama in causa l’estremo difensore dei tigrotti, Rovida. I padroni di casa, poco dopo, si ripresentano ancora al tiro, ma stavolta la conclusione di Balestrero è fuori dallo specchio della porta biancoblù. Al 19’ l’episodio che potrebbe cambiare il volto della partita, ma che non viene sfruttato a dovere dalla formazione bustocca. Tiro di Mallamo, tocco di mano in area da parte di Luciani e il direttore di gara assegna la massima punizione dagli undici metri. Dal dischetto Terrani, il quale però non ha la necessaria freddezza e mando alto. Dopo aver avuto sul vassoio d’argento l’occasione di rompere il ghiaccio a proprio vantaggio, la Prosi complica la vita, rimanendo pure in inferiorità numerica, dal momento che Bashi, tra il 25’ e 32’, rimedia due cartellini gialli che lo spediscono negli spogliatoi anzitempo.