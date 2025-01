Infobetting.com - Espaly-Paris Saint Germain (Coppa di Francia, 15-01-2025 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Si chiude la rassegna dei sedicesimi di finale didicon ildi Luis Enrique che scende in campo per affrontare i dilettanti dell’. Il club dell’Haute Loire milita attualmente in National 3, il quinto livello del calcio francese, e naviga al momento a metà classifica senza troppe velleità. Evento .InfoBetting: Scommesse Sportive e