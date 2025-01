Oasport.it - Esordio vincente per Iga Swiatek agli Australian Open. Battuta Siniakova in due set

Dopo Coco Gauff anche Igaparte bene nel suo2025. Come l’americana, anche la numero due del mondo ha mostrato un po’ di incertezze, ma ha comunque superato in due set la ceca Katerina, numero 46 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Nel prossimo turno la polacca affronterà la slovacca Rebecca Sramkova, che ha superato in rimonta l’americana Katie Volynets.ha tenuto buone percentuali con la prima, vincendo il 79% dei punti con questo colpo, mentre ha faticato di più con la seconda (44%). L’americana ha collezionato diciassette vincenti, due in meno di, che invece, ha totalizzato molti più errori non forzati rispetto alla polacca (23 contro 15).Dopo un avvio equilibrato in cui si segue l’andamento dei turni di servizio, nel sesto giocoriesce a strappare laall’avversaria, portandosi sul 4-2.