Anconatoday.it - Entrano separatamente nel negozio e rubano merce per 1600 euro, scoperto un secondo colpo delle ladre di cosmetici

Leggi su Anconatoday.it

JESI – Seguendo lo stesso “modus operandi”, avevano già messo a segno un altro furto diin un altro esercizio commerciale. Entrando nei locali, fingevano di non conoscersi per poi avvicinarsi agli scaffali e prelevare in particolar modo profumi nascondendoli nelle borse. Sono state.