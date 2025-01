Puntomagazine.it - Emergenza maltempo in Irpinia: Carabinieri in azione per garantire assistenza e sicurezza

Interventi deidurante l’meteo:alla popolDa sabato pomeriggio, numerose richieste di intervento sono pervenute al numero unico di“112” da parte di cittadini, in gran parte automobilisti in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteorologiche caratterizzate da forti venti, precipitazioni nevose e gelo.Grazie all’impegno congiunto deidelle Stazioni, dei Nuclei Radiomobili delle Compagnie e dei reparti del GruppoForestali di Avellino, è stata assicurata un’continua alla popol.I controlli alla circolstradale sono stati intensificati, in particolare per impedire la circola chi, nonostante l’obbligo previsto dal Codice della Strada e dalle ordinanze comunali, si è messo in viaggio senza i necessari equipaggiamenti, come catene o pneumatici da neve.