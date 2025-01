Ilrestodelcarlino.it - "Dozza allo stremo, manca tutto. Il Provveditorato intervenga"

Sovraffollamento, soggetti problematici, carenze di organico e anche di servizi minimi come mobilio e biancheria da letto rendono sempre più difficile la vita alla. Lo denuncia, ancora una volta, la Fp Cgil, partendo dal "detenuto che da diverso tempo crea innumerevoli criticità nei vari reparti dell’Istituto – dice il segretario Salvatore Bianco – e che il 5 gennaio ha tentato il suicidio, a causa del quale i due ispettori intervenuti per salvarlo hanno riportato lesioni, in un caso anche piuttosto serie, ha continuato a mettere in costante pressione il personale fino al giorno del suo trasferimento". Criticità che si sommano al "sovraffollamento dell’Istituto, lanza di regole certe, mobilinti, a volte anche lenzuola e cuscini, carenza di personale di ragioneria e conseguenti problematiche con i conti dei detenuti" e che alimentano "la già altissima tensione all’interno dell’Istituto, che ricade sempre sul personale interno".