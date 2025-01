Ilpiacenza.it - Divampa l’incendio, condominio evacuato e 5 persone intossicate: c’è anche una neonata

Leggi su Ilpiacenza.it

in una Cortemaggiore, il bilancio è di cinque intossicati, tra le qualiuna. A far scattare l’intervento dei soccorsi un rogo che si è sviluppato nella mattinata di lunedì 13 gennaio in un appartamento al primo piano di uno stabile situato in via Don.