Disabilità | come fare per richiedere il contributo di abbattimento delle barriere architettoniche in casa

Il Comune di Pisa ha pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi diretti all'eliminazionenegli edifici privati per l'anno 2025. L'iniziativa, in linea con la L. 13/1989 e la L.R. n°47/1991, mira a migliorare l'accessibilità e l'autonomia