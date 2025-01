Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Monza-Fiorentina | Le formazioni Ufficiali LIVE

Si chiude la ventesima giornata del campionato diA col monday night tra ile laDopo le gare giocate tra venerdì e domenica, va in scena l’ultima partita valida per la ventesima giornata del campionato diA: in campo il fanalino di codae la.Raffaele Palladino (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Salvatore Bocchetti, sono reduci dalla sconfitta interna patita contro il Cagliari di Davide Nicola,concorrente nella corsa alla salvezza. I brianzoli hanno necessità di tornare a conquistare punti per non perdere ulteriore terreno dal quartultimo posto in classifica, attualmente distante nove lunghezze. La vittoria manca dal 21 ottobre scorso: 3-0 sul campo del Verona di Paolo Zanetti. Di contro, i viola dell’allenatore Raffaele Palladino, ex della partita, arrivano a questo appuntamento dopo la sconfitta interna contro il Napoli capolista di Antonio Conte, mentre gli ultimi tre punti sono stati conquistati l’8 dicembre scorso contro il Cagliari.