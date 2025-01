Firenzetoday.it - DIRETTA / Monza-Fiorentina 2-1, Beltran accorcia le distanze

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79' Numero di Maldini, che va via in mezzo a tre e poi tenta il tiro a giro, conclusione che termina alta. 77' Brutto pallone perso da, ne approfitta Pereira che va al tiro dal limite, deviato in corner da Ranieri.76' Ammonito Pedro Pereira.