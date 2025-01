De Fusto Lartotecnica | Innovazione etica e responsabilità sociale sono le sfide principali per l’imprenditoria del 2025

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Il panorama imprenditoriale italiano sta vivendo una trasformazione significativa, con sempre più aziende che investono in sostenibilità e. Nel quinquennio 2018-2022, più di 1 azienda su 3 ha effettuato eco-investimenti. Il sistema imprenditoriale italiano deve costruire aziende che non siano solo leader di mercato, ma anche leader di cambiamento, capaci di .L'articolo De): “leperdel” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestioneFiere, Casaidea: “Artigianato di qualitàe tante idee per abitare l’esterno”Sardegna, l’imprenditore Agabio: “Speranza che nuova giunta dialoghi con aziende tech locali”Sardegna, Muscas (Confapi Donna): “Frantumato tetto di cristallo, ora via muro imprese-burocrazia”Turismo: AlUla presenta ‘Forever Revitalising’, prima campagna di promozione globale