Ilnapolista.it - Danilo, la risoluzione con la Juventus fra oggi e domani. Poi potrà firmare con il Napoli (Tmw)

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riporta la redazione di Tuttomercato Web, la vicendaallaè agli sgoccioli. Trail difensore brasiliano potrebbelacon la. Il passo successivo sarebbe la firma con ildi Conte.“Frao al massimo mercoledì, la querelle fraLuiz da Silva e ladovrà giungere all’atto finale. Perché il brasiliano ha detto di sì alla, pur senza buonuscita, ma con tutte le spettanze maturate fino a ora, anche se c’è una piccola parte che verrebbe pagata a febbraio ma che, in realtà, è un arretrato. A quel punto firmerà e sarà disponibile a parametro zero, con molte squadre interessate. In particolare il, che lo sta aspettando per puntellare ulteriormente la propria difesa e, a quel punto, lasciar partire Rafa Marin che finora non ha avuto grande spazio con Antonio Conte“.