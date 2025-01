Oasport.it - Dakar 2025, Henk Lategan vince l’ottava tappa tra le auto e incrementa il vantaggio su Al Rajhi nella generale

c’è e batte un altro forte colpo, fondamentale nell’economia della, la “Maratona nel Deserto”. Il sudafricanoda Al Duwadimi a Riyadh con il crono totale di 04:51:54, anticipando sul traguardo il suo connazionale Guy David Botterill con Toyota di 1’47” e il francese Mathieu Serradori con undi 4’04”.Unche ha gestito laed è rimasto praticamente sempre al comando dall’inizio alla fine, senza particolari imprevisti o intoppi lungo il percorso. Un successo che gli permette soprattutto di mantenersi in testa alla classificae di continuare a cavalcare il sogno di vittoria in questa.In seconda posizione della classificaresta il saudita Yazeed Alche adesso però ha un distacco di 5’41”: il rider della Toyota ha chiuso lain quinta posizione a un gap di 5’20” nei confronti di, limitando i danniparte finale e rimanendo ampiamente in corsa per il successo.