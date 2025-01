Lanotiziagiornale.it - Croazia, il presidente Milanovic è stato rieletto con il 74% dei voti. In patria viene definito il Trump dell’est e la sua linea è critica verso l’Ue e la Nato

Ilcroato Zoran, sostenuto dall’opposizione e critico dell’Unione Europea e della, èa con una larga maggioranza per un altro mandato di cinque anni ieri, sconfiggendo il candidato del partito conservatore Dragan Primorac al ballottaggio.ha ottenuto più del 74% deirispetto al suo sfidante, che si è fermato quasi al 26%, secondo i risultati pubblicati dalle autorità elettorali statali croate dopo lo spoglio di oltre il 99% delle schede. Il risultato rappresenta una spinta importante per, che è un critico del sostegno militare occidentale all’Ucraina nella sua guerra contro la Russia.è anche un feroce oppositore del primo ministro conservatore croato Andrej Plenkovic e del suo governo. In un discorso dopo la pubblicazione dei risultati,ha affermato che la sua vittoria rappresenta un segno di approvazione e fiducia da parte degli elettori, ma anche un messaggio “sulla situazione nel paese per coloro che hanno bisogno di sentirlo”.