Liberoquotidiano.it - "Cosa vi interessa? Tifate e state sereni?": Bertolucci tutto da godere, come umilia Nick Kyrgios

Leggi su Liberoquotidiano.it

Buona la prima per Jannik SInner. Il numero uno al mondo ha superato la prima prova degli Australian Open sbarazzandosi senza troppi problemi del cileno Nicolas Jarry in soli tre set: 7-6, 7-6, 6-1. E si è qualificato così al secondo turno. "Perfetta gestione della partita da parte di Sinner e primo insidioso ostacolo superato", ha commentato Paolo. Poi, l'ex leggenda del tennis ha lanciato un'invettiva clamorosa contro, grande odiatore proprio dell'azzurro. "Non capisco l'interesse che provate nel giudicare le parole dei colleghi di Sinner.per lui e. Siete in ottime mani", ha commentato. "Su quello che mi auguro già mi sono espresso, credo che i fatti sono molto chiari, sono molto evidenti e secondo me oltre questo non c'è altro da aggiungere: uno deve essere totalmente ottimista e sereno proprio per quello che Sinner ha già dimostrato".