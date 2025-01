Firenzetoday.it - Corteo per la Palestina, l'imam: "Giornata della Memoria? Dimentichiamo e facciamo quello che abbiamo subito" / VIDEO - FOTO

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayNuova manifestazione, promossa da Firenze per lae Giovani Palestinesi di Firenze, ieri pomeriggio in centro città, da piazza Santa Maria Novella a piazza San Marco, in solidarietà con il popolo palestinese. Slogan contro.