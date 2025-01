Ilrestodelcarlino.it - Cordoglio per Giuseppe. Marcolini

Profondoha suscitato in città la notizia della morte di, avvenuta nelle prime ore di ieri. Ex ragioniere in una ditta di mobili, aveva 76 anni, e da tempo purtroppo combatteva contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.era molto conosciuto e stimato in città, per il suo grande impegno in politica e ancora di più nel sociale. "È stato consigliere comunale negli anni Novanta, e per anni presidente della circoscrizione Santa Croce, che in pratica ha creato lui, e animatore del circolo sociale dello stesso quartiere – lo ricorda Angelo Sciapichetti –. Una vita spesa al servizio della propria comunità. Anche quando la malattia che lo aveva colpito lo ha tenuto lontano dagli impegni politici e amministrativi, si è sempre prodigato nel dare consigli disinteressati.