Puntomagazine.it - Comune di Baronissi: “La Sindaca Anna Petta a pranzo con i bimbi della scuola San Francesco di Baronissi”

Leggi su Puntomagazine.it

Lae l’assessore all’Istruzione Giordano: “Un impegno per la salute, la sostenibilità e la qualità dell’alimentazione”. Distribuiti i nuovi kit mensa, a salvaguardia dell’ambiente, per un sano stile di vita.Oggi, ladiha avuto l’opportunità di pranzare insieme ai bambinidell’Infanzia e Primaria “San”: un momento che ha rappresentato non solo un gesto simbolico di vicinanza alle istituzioni scolastiche, ma anche l’occasione per ribadire l’impegno dell’Amministrazione comunale verso il miglioramentoqualitàvita dei piccoli cittadini. Presente anche l’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Agnese Coppola Negri, alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Paola Rosapepe, e a tutte le insegnanti