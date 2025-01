Agi.it - Come gli scacchi hanno salvato Volodar Murzin

AGI - Non passa giorno in cui il gioco deglivenga usatometafora per raccontare episodi di guerra, di violenza, di scontro o di ‘stallo'. Spesso vengono citate, a riguardo, le frasi di grandisti,Kasparov e Fischer, le cui parole vengono traslate per raccontare due parti in conflitto, due schieramenti, due visioni del mondo. Così, quando all'interno di questo mondo sconosciuto ai più emergono storie di reale violenza, accadute ‘fuori da quel campo di battaglia' chiamatoera, tutto sembra ancora più pesante, più gravoso, più malinconico. Ci sonosti este in fuga dai loro Paesi perché in rotta con regimi dittatoriali o perché teatro di guerre insensate,sti este che devono rinunciare a bandiere e inni nazionali per colpa delle folli ambizioni altrui.