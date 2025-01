Oasport.it - Cobolli-Etcheverry, Australian Open 2025: orario, programma, tv, streaming

In coda alla terza ed ultima giornata del primo turno deglidi tennis scenderà in campo anche il numero 32 del seeding, l’azzurro Flavio, che sarà opposto all’argentino Tomas Martin, nel quarto ed ultimo match indall’1.00 italiana sul Court 7.Sarà la quarta sfida tra i due, con le prime tre vinte tutte dal sudamericano: nel 2022 l’argentino si impose nel terzo ed ultimo turno delle qualificazioni degli, ma vinse anche le sfide nei Challenger di Forlì 2021 e Perugia 2022.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseIl match, innella terza giornata degliverrà trasmesso in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.