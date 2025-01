Lapresse.it - Civitavecchia: truffa su permessi soggiorno, 9 tunisini coinvolti

La polizia di Stato diha smascherato un sistema criminale che coinvolgeva numerosi cittadiniarrivati in Italia tramite traghetti dalla Tunisia. Attraverso un’indagine durata oltre un anno, i poliziotti della polizia di Frontiera Marittima dihanno accertato che questi soggetti simulavano una presenza continuativa in Italia per otteneredie benefici economici di svariato tipo che poi sfruttavano tornando in Tunisia con le famiglie. Per ottenere questi sussidi presentavano una serie di documenti attestanti falsamente la precarietà economica, la composizione e presenza stabile in Italia del nucleo familiare nonché la residenza sul territorio italiano. Aperti procedimenti penali per nove cittadini extracomunitari accusati di aver fraudolentemente ottenuto circa 300.