Lapresse.it - Civitavecchia, truffa da 300mila euro allo Stato italiano: indagati nove tunisini

La polizia didi, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Alberto Liguori, ha smascherato un sistema criminale che coinvolgeva numerosi cittadiniarrivati in Italia tramite traghetti dalla Tunisia. Attraverso un’indagine durata oltre un anno, i poliziotti della polizia di Frontiera Marittima dihanno accertato che questi soggetti simulavano una presenza continuativa in Italia per ottenere permessi di soggiorno e benefici economici di svariato tipo che poi sfruttavano tornando in Tunisia con le famiglie. Il modus operandi consisteva nell’apparire percettori di reddito al di sotto della soglia stabilita così da poter richiedere vari benefici economici da enti statali, come l’assegno unico, l’assegno per il nucleo familiare, i voucher per l’istruzione e il bonus maternità per supportare i loro bisogni quotidiani.