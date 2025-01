Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Cresce la Mobilieri

Leggi su Sport.quotidiano.net

In una stagione 2025 che si preannuncia ricca di novità e di sorprese, la CiclisticaPonsacco al 131° anno dalla fondazione che porta la data del 1894, ha reso noto la squadra juniores forte di 9 corridori, oltre a un atleta under 23. A guidare il team juniores del presidente Franco Fagnani che annuncia anche una maglia diversa per la prossima stagione, con l’ingresso gradito di nuovi sponsor nella società, saranno i direttori sportivi Mancini e Gesi. Del gruppo di quest’anno sei i corridori del 2° anno che sono stati riconfermati, ovvero Anguillesi, Acampora, Simoncini, Orsi, Turini e Mancini. I nuovi della compagine ponsacchina sono invece Biancalani, Garosi e Giannozzi. Naturalmente dal sestetto riconfermato si attende una crescita di rendimento anche se nessuno si fa illusioni, mentre dai debuttanti il salto di categoria con aumento delle difficoltà e dei chilometri nella gare, sarà il primo scoglio da superare.