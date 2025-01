Leggo.it - Christian: «Mina disse che dovevo cambiare nome per evitare prese in giro». Il Papa, gli amori, il ritiro. La vita straordinaria di Cristiano Rossi

Leggi su Leggo.it

in arte, nato a Palermo nel 1947, è unche ha lasciato il segno nella musica italiana e non solo. Conosciuto come ?il cantante del? per il suo.