Agi.it - Chiesto il giudizio immediato per Sangare per l'omicidio di Sharon Verzeni

AGI - La Procura di Bergamo hailimmediato per Moussa, il 30enne reo confesso dell'diuccisa a coltellate il 30 luglio a Terno d'Isola (Bergamo). Il pm Emanuele Marchisio, coordinato dal procuratore capo Maurizio Romanelli e dall'aggiunto Maria Cristina Rota, contesta ale aggravanti della premeditazione e dei futili motivi riconosciute già in fase cautelare dalla gip Raffaella Mascarino. Se il giudice disporrà ilimmediato, che non prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, si aprirà un processo in Corte d'assise, doverischia una condanna all'ergastolo.