Chi è Schoolkate, la wild card australiana che affronterà Sinner al 2° turno a Melbourne

Jannikha iniziato con una vittoria la propria stagione. Nel primodegli Australian Open 2025, il n.1 del mondo ha piegato il cileno Nicolas Jarry (n.34 ATP) col punteggio 7-6 (2) 7-6 (5) 6-1. Una partita impegnativa nei primi due parziali, per grandi meriti del sudamericano che ha messo in difficoltà l’azzurro grazie all’interpretazione data al confronto.Tuttavia, Jannik è venuto fuori alla distanza ed è riuscito a spuntarla. Sul suo cammino ci sarà nel secondo round l’australiano Tristan, presente in tabellone grazie a una, e capace di imporsi contro il giapponese Taro Daniel con lo score di 6-7 (6) 7-6 (4) 6-1 6-4 in 3 ore 17 minuti di partita.Un tennista, classe 2001, in ascesa nell’ultimo periodo. Nato a Perth, la passione per il tennis gli viene da suo padre, grande appassionato ed ex allenatore.