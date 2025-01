Fanpage.it - Chi è Mauro Mastrototaro: la sua azienda di Bisceglie fattura 5 milioni di euro coi prodotti agricoli

Leggi su Fanpage.it

Il presidente diFood,di punta nella produzione e lavorazione dilocali a filiera corta, porta pomodori, carciofi e altri ortaggi, direttamente dal campo al vasetto. Con sede a(BAT), processa ogni anno quasi mille tonnellate dia km zero e genera unto annuo di 5di. Sarà il protagonista dello show 'Boss in Incognito' di stasera su Rai 2.