Che fare se brucia la casa, e altre storie di star che ci turbano più dei poricristi

«Mi sono accorta che non sapevo dire quali fossero, inmia, le cose di valore». Lo dice Meghan Daum, intellettuale americana autrice d’un libro bellissimo (“The problem with everything”) che qui nessuno s’è preso la briga di tradurre, nel podcast in cui racconta chesua è stata rasa al suolo dalle fiamme.Ho dato settanta euro al suo podcast come non so neanche cosa – opzione su un anno in cui troverò il tempo di ascoltare i podcast, o gesto solidale? – e l’ho fatto sentendomi un po’ scema. Poi mi sono ricordata che un uomo intelligente aveva pubblicato uno di quegli affari dell’Instagram, #freeCeciliaSala, io gli avevo chiesto se si fosse rincoglionito, e lui mi aveva risposto: ogni tanto si fanno anche cose di pancia.Le polemiche sugli incendi in California e le case dei ricchi sono prevedibili e stolide quanto lo erano quelle «vi preoccupate dei miliardari nel sottomarino e non dei profughi lasciati affogare ogni giorno»: cosa dite «storytelling» ogni due minuti a, se poi non avete ancora capito che, se Ulisse fosse stato scapolo, ce ne sarebbe fregato meno delle difficoltà che incontrava per tornare a