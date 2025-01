Puntomagazine.it - Centro storico: sorpreso con oltre 26mila euro in contanti e merce di dubbia provenienza. Denunciato un uomo

Polizia denuncia un 29enne per ricettazione: trovato in possesso di beni disospetta, tra cui cellulari, orologi e denaro contante.Nella serata di venerdì, la Polizia di Stato haper ricettazione un 29enne originario della Costa d’Avorio.In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marvasi, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta nel tentativo di eludere il controllo.Pertanto, i poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato trovandolo in possesso di due cellulari, 3 schede sim, due carte prepagate e 2320, di cui il predetto non ha saputo giustificare la.In, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori, con il supporto degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto altri due telefoni cellulare, 12 paia di occhiali e 18 orologi di noti marchi, alcuni monili d’oro e d’argento, 8 tessere sanitarie e circa 24.