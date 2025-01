Lopinionista.it - Centri elaborazione dati, audizione di Amazon e Dell Techno

ROMA – Martedì 14 gennaio, alle ore 12, la Commissione Trasportia Camera dei Deputati svolgerà l’di rappresentanti diWeb Services elogies, nell’ambito’esamee proposte di legge recanti delega al Governo per la disciplina deidi.L’appuntamento, come informa una breve nota’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.L'articolodiL'Opinionista.