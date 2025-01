Ilrestodelcarlino.it - Cemento amianto a terra. Transenne al porto

Parcheggio ex Anconetani nella zona portuale, da due settimane l’area è transennata per il pericolo di crolli dal tetto. E finora nessuno ha ancora provveduto a rimuovere i pezzi delle coperture venute giù durante la tempesta di Natale. Sono volate via le lastre in, un tempo usate per le coperture degli edifici e per le quali la legge chiede la massima attenzione, affinché non vengano rilasciate nell’atmosfera le fibre pericolose per la salute. Il materiale, senza alcuna informazione da parte delle istituzioni, è accantonato a ridosso del capannone, accanto a un parcometro. La rimozione e lo smaltimento di questo materiale richiedono autorizzazioni e procedure specifiche. Ma sono trascorse due settimane e nessuno ha fatto pulizia. Il Comune ha transennato l’angolo e ha recintato parte del parcheggio, con cartelli di "divieto di accesso per il pericolo di caduta di materiale dall’alto", visto che la possibilità che dal tetto dell’ex cantiere venga giù altro materiale esiste.