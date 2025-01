Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, controlli a tappeto della Polizia municipale

Arezzo, 13 gennaio 2025 – Nel 2024 il Comando diha fermato 130 auto senza assicurazione. Sarà che i premi delle polizze sono sempre più onerosi ma anche asi registra il preoccupante incremento delle auto che circolano senza assicurazione. Nel 2024, il Comando di, durante i consueti e periodi servizi di controllo del territorio, hanno fermato ben 130 auto sprovviste di RC AUTO. Un trend, come detto, in continua ascesa a livello nazionale. L’ultimo rapporto dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) mostra un quadro preoccupante: nel 2023 circa 3 milioni di automobili (più di 2,8 per l’esattezza) non è assicurata, in Toscana si parla di 152.000 unità. Oltre a violare l’obbligo di legge sull’RCA rappresentano un grave pericolo per tutti e un danno all’erario impressionante.