Oasport.it - Carlos Alcaraz soddisfatto del suo esordio: “Ottimo livello di gioco, ma quando vado a servire…”

Leggi su Oasport.it

Buona la prima per. Lo spagnolo numero 3 del mondo ha superato in maniera tutto sommato comoda il suo turno d’degli Australian Open 2025 che lo vedeva opposto all’ucraino Alexandar Shevchenko con il punteggio di 61 75 61. Un buon match per il murciano che ha potuto scaldare i motori nel migliore dei modi nel primo Major della stagione, in vista di impegni più probanti.Il vincitore di 3 tornei del Grande Slam conferma di avere avuto buone sensazioni in campo nel corso della conferenza stampa dopo la partita: “Penso di aver giocato ad un. Onestamente, non sai mai come andrà la prima partita della stagione. Avevo la sicurezza di poter fare bene, ma non si sa mai. Sono davvero molto contento dela cui ho giocato, di tutto quello che ho fatto oggi.