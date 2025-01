Teleclubitalia.it - Cardito: voragine in strada e crollo della facciata di un palazzo, famiglie sgomberate

Leggi su Teleclubitalia.it

Paura a a Carditello, frazione del Comune di, dove ieri, domenica 12 gennaio, unasi è aperta in via Nuova Belvedere, portando poche ore dopo aldi unche si affaccia sulla. Quattrosono stateper precauzione, come comunicato dalla Prefettura di Napoli, mentre si indaga .L'articoloindi unTeleclubitalia.