Bresciatoday.it - CanevaWorld pronto ad assumere decine di persone: come candidarsi

Leggi su Bresciatoday.it

Resort di Lazise, sul lago di Garda, ha annunciato ufficialmente l'avvio delle selezioni per ampliare il proprio team in vista della prossima stagione del noto parco divertimenti.Le posizioni aperte riguardano i due principali parchi tematici del Resort: Movieland The Hollywood.