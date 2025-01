Messinatoday.it - Camion manda in aria guardrail in un incidente, che paura per l'autista

Leggi su Messinatoday.it

Ha straccato ilche è entrato pure nell'abitacolo senza toccare il conducente. Se l'è cavata con molto spavento l'di unpoco prima del casello di Villafranca in direzione Palermo. L'uomo è uscito illeso dall'che non ha visto il coinvolgimento di altre vetture in.