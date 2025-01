Fanpage.it - Cade improvvisamente dal balcone dell’hotel, morta la DJ e modella Courtney Mills: “Tragico incidente”

La tragedia si è consumata nel weekend scorso in un hotel nel famoso quartiere Kuta di Bali dove la donna era in vacanza. Soccorsa e poi trasportata in ospedale, la 37enne infine è deceduta domenica nonostante i tentativi dei medici.