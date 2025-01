Bradisismo | sequenza sismica nella notte

Leggi su Ilblogdigio.it

A partire dalle ore 1.36 della scorsa, è iniziata unadi bassa magnitudo e sono state registrate in 8 ore circa diverse scosse, la più forte di magnitudo 1.5. Purtroppo nel bollettino che sarà pubblicato domani dall’Osservatorio Vesuviano non avremo informazioni in merito perché riguarderà la settimana fino a domenica 12 gennaio. .Il Blog di Giò.