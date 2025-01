Ilgiornale.it - Bottiglia incendiaria contro la caserma dei carabinieri: attentato alle porte di Firenze

Leggi su Ilgiornale.it

A Borgo San Lorenzo ignoti hanno preso di mira ladei, lanciando unal'edificio. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare i responsabili e non si esclude un gesto legatoproteste per la morte di Ramy Elgaml