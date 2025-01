Quotidiano.net - Borse asiatiche in calo: timori per rinvio taglio tassi Fed e focus sulla Cina

Leggi su Quotidiano.net

Lechiudono inmentre aumentano iper undeldeida parte della Fed. Sotto i riflettori anche la situazione economica dellacon la banca centrale che vede l'obiettivo del 5% di Pil e le esportazioni del 2024 ad un livello record. Sul fronte valutario si rafforza il dollaro sull'euro esterlina. Chiusa la Borsa di Tokyo per la festa degli adulti. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione Hong Kong (-1,2%), Shanghai (-0,5%), Shenzhen (-0,3%), Seul (-1%) e Mumbai (-0,8%). Verso un avvio negativo per l'Europa dove i future sono in. Seduta scarna di appuntamenti macroeconomici. Dagli Stati Uniti previsti le aspettative dell'inflazione della Fed.