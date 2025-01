Quotidiano.net - Borsa di Milano in calo: timori su rinvio taglio tassi Fed influenzano i listini europei

Ladi(-0,5%) prosegue in, in linea con gli altrimentre aumentano isu undeldeida parte della Fed. A Piazza Affari scivola Stm (-3%), con gli analisti che guardano agli investimenti del settore per l'intelligenza artificiale. Lo spread tra Btp e Bund sale a 120 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,82%. Seduta in flessione per Leonardo (-1,9%), Stellantis (-1,5%) e Ferrari (-1,4%). Male anche Nexi (-1,1%) e Recordati (-0,8%). Il forte rialzo del prezzo del gas appesantisce le utility con A2a che cede lo 0,4%, Hera e Enel (-0,3%). Sale l'energia con la spinta della corsa del petrolio. Nel listino principale brilla Eni (+1,1%), Saipem (+0,5%) e Tenaris (+0,03%). Fiacche le banche con Banco Bpm (-0,03%), Popolare Sondrio, Unicredit e Intesa (-0,2%), Mps (-0,4%) mentre Bper (+0,4%).