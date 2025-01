.com - Borgo San Lorenzo: attentato incendiario contro la caserma dei carabinieri

Leggi su .com

, la notte scorsa, 13 gennaio 2025,il portone delladella compagnia deidiSan. Danni materiali, non alle persone. Indagini in corso per trovare gli autoriL'articoloSanladeiproviene da Firenze Post.