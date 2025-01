Puntomagazine.it - Benevento: Istituto scolastico Ferrovia, via ai lavori per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico

. Il sindaco e l’Assessore: “In questo modo nascerà in via Nuzzolo un asilo nido al servizio del quartieree delle contrade limitrofe”– Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello comunicano che prenderanno il via mercoledì 15 gennaio i, finanziati con 2milioni 160 mila euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’intervento prevededi una parte dell’, facente parte dell’comprensivo Moscati.Iprevedono la ristrutturazione dell’edificio, con rifacimento di esterni tramite cappotto termico, infissi, pavimentazioni e rivestimenti e una riqualificazione dello spazio esterno.“In questo modo nascerà in via Nuzzolo un asilo nido al servizio del quartieree delle contrade limitrofe: sarà una struttura dell’infanzia da 108 posti che si aggiungerà agli altri già esistenti a Pacevecchia, Rione Libertà e a quello di prossima apertura a Capodimonte.