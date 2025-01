Livornotoday.it - Basket, serie A2 | Crollo Libertas ancora nel finale, Andreazza: "C'è rammarico, forse abbiamo esagerato con il tiro da tre". VIDEO

Leggi su Livornotoday.it

Peccato perché secondo me la partita l’aveva preparata e giocata bene. Sapevamo che Vigevano era un osso duro che non molla mai e la dimostrazione è che ci hanno recuperato 4 5 mini parziali nel corso della partita facendo sì che potessero avere quasi insperatamente il possesso per vincere. Così.