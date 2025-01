Oasport.it - Basket, i migliori italiani della quindicesima giornata di Serie A. Belinelli, Biligha e Gentile viaggiano nel tempo

Si chiude il girone di andataA di pallacanestro. Tante emozioni in questo weekend, con Brescia che strappa il primo posto dalle mani di Trento nel big match dimentre dietro Bologna e Milano stanno risalendo la china. Vediamo insieme chi sono stati idi questa, IDIAMarco: l’uomo di San Giovanni in Persiceto sta tornando a livelli da MVPstagione come nel 2023/2024. Nella vittoria contro Napoli che riporta la Virtus Bologna a contatto con i primissimi posti il numero 3 torna in quintetto dopo tre settimane e sforna una prestazione da 20 punti e 4/6 da tre punti, abbattendo sul nascere le velleità degli ultimi in classifica.Paul: vittoria combattuta per Tortona grazie ad un 29-14 di parziale nell’ultimo quarto contro la Givova Scafati e, assieme a Christian Vital, c’è un insospettabile: mai stato un realizzatore puro, ma contro la difesa campana va a nozze e con unada 7/9 dal campo e 2 stoppate firma la miglior prestazione stagionale a quota 17 punti.