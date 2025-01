Ilnapolista.it - Bargiggia: Kvara al Psg in chiusura. 65 milioni più 15 di bonus il costo indicativo dell’operazione

Leggi su Ilnapolista.it

Sembra ormai in via definizione il passaggio di Khvichatskhelia dal Napoli al Paris Saint Germain. In queste ore è in corso a Nizza un vertice tra le due società per limare gli aspetti economici dell’affare.Leggi anche:: “tskhelia un fallimento di Conte, messo a fare il terzino a 60 metri dalla porta, è stato umiliato”Il giornalista Paolo, che più di tutti, ha riportato informazioni su questa trattativa, ha scritto: “Il Napoli e il Paris Saint Germain stanno chiudendo adesso il trasferimento ditskhelia in Francia. 65 mln di euro più 15 diil“. Il @sscnapoli e il @PSGinside stanno chiudendo adesso il trasferimento ditskhelia in Francia. 65 mln di euro più 15 diil.P.